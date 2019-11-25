"Видел неоднократно": появились новые подробности подрыва авто в Харькове

Авто подрывников / пресс-служба Нацполиции Харьковской области

В Харькове злоумышленники подорвали автомобиль адвоката и скрылись с места преступления. Позже был обнаружен автомобиль, принадлежавший возможным подозреваемым.

По данным издание Depo.Харьков, Opel Vectra возможных злоумышленников обнаружили на пустыре в нескольких километрах от места взрыва. Автомобиль сожгли, а преступники снова скрылись.

Отмечается, что возле выгоревшей дотла машины обнаружили предмет, возможно использовавшийся для поджога. На месте инцидента работали кинологи.

В комментарии Громадському, адвокат Андрей Гагун, чей автомобиль подорвали, сообщил, что перед взрывом он увидел Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации.

"Да, синий Opel. Я выбросил мусор и обратил внимание. До этого уже неоднократно эту машину замечал. Только сел в машину, Opel тронулся, пять секунд и взрыв", - рассказал пострадавший.

По его мнению, данный инцидент связан с его работой. Кроме того, адвокат раньше получал смс с угрозами.

Также Гагун поделился воспоминаниями о взрыве: "В районе 10: 00 вышел, вынес мусор. Сел в машину, начал трогаться назад, включил драйв ехать вперед — и взрыв. Меня подбросило, мощный взрыв. Я просто выпал через боковые дверцы и вышел. Отошел, чтобы не сорвалось. Ссадины рук только, куртка разорвана от осколков".

Напомним, поздно вечером 6 ноября на Житомирской трассе на въезде в Киев мотоциклист на повороте бросил на крышу автомобиля взрывное устройство и уехал в неизвестном направлении. В результате взрыва погиб сотрудник охраны и пострадал бизнесмен с водителем. Пострадавших доставили в отделение политравмы одной из больниц Киева.