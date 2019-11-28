В Украине придумали план захвата России с помощью конфет Roshen

Конфеты Roshen можно попробовать и в России / telegraf.com.ua

Экс- вице-премьер Украины Павел Розенко продажа на территории России продукции кондитерской корпорации Roshen может способствовать своеобразному захвату Украиной российских территорий.

В эфире телеканала NewsOne он прокомментировал слова журналиста Юрия Молчанова, который задался вопросом, почему Украина не может покупать газ у России напрямую. В качестве аргумента спикер привел пример, что украинские товары, в частности конфеты Roshen, можно беспрепятственно купить в любом российском городе.

Розенко заявил, что украинские товары на торговых полках России – это экономическая экспансия. Он добавил, что считает такой бизнес положительным, поскольку доходы идут в государственный бюджет Украины.

"Давайте захватывать Россию своими товарами!" — призвал он.

Как ранее сообщалось, бывший президент Петр Порошенко переписал часть кондитерской корпорации Рошен на старшего сына Алексея.

Кондитерская корпорация Roshen добилась через суд регистрации за своим предприятием ленты красного цвета для упаковки тортов.

Напомним, ранее Roshen в судебном порядке запретила торговой сети Ашан использовать названия Киевский торт и Торт Киевский.