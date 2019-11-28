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Пушки и зенитные орудия: в порт Одессы зашел боевой французский фрегат

28 ноября 2019, 20:13

Commandant Birot F796 проведет в одесском порту несколько дней.

Французский корвет Commandant Birot
Французский корвет Commandant Birot / Думская

Французский корвет Commandant Birot F796 в четверг, 28 ноября, зашел в морской порт Одессы. Отмечается, что корабль пришвартовался в 11:20.

По данным местного издания Думская, судно прибыло в Черное море еще 19 ноября, но отправился в грузинский порт Батуми, а после проведения учений 26 ноября направился в одесский порт.

"Французские военно-морские силы достаточно редкие гости в нашем регионе, но они открыли счет заходам кораблей НАТО с момента оккупации Крыма – в конце марта 2015 года в Одессу зашел фрегат Ла Файетт F710. Ровно два года назад – в конце ноября 2017 у нас гостил фрегат Гепратт F714, а совсем недавно, 23 марта этого года, тральщик Каприкорн М653. Также летом этого года демонстрировал флаг в Черном море разведывательный корабль Дюпюи де Лом", – говорятся в сообщении.

Стоит отметить, что длина корвета составляет 80 метров, а ширина – 10 метров. Два дизельных двигателя мощностью 12 тысяч лошадиных сил способны разогнать корабль до 24 узлов. При этом экипаж состоит из 90 человек.

Корвет оснащен 100 мм пушкой Mle68, парой 20 мм зенитных орудий F2, четырьмя пулеметами калибра 12,7, четырьмя торпедными аппаратами и четырьмя пусковыми установками с ракетами Экзосет. В Одессе корабль пробудет несколько дней.

Как ранее сообщал Главред, впервые за два года в украинский порт зашло иностранное круизное судно.

Одесса Франция корабль порт
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