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"Пустили на дно": ВСУ отработали "радушный" прием вражеских кораблей

29 ноября 2019, 13:24

Украинские военные провели учения, в ходе которых отражали атаку с моря.

ВСУ
ВСУ / Facebook/штаб ООС

Вооруженные силы Украины провели масштабные учения. В ходе маневров украинские военные отрабатывали противодесантную оборону побережья Азовского моря.

По данным пресс-службы штаба ООС в Facebook, учения проходили на одном из военных полигонов возле Мариуполя.

Так, сначала артиллеристы плотным огнем из з гаубиц Мста – Б и самоходных артиллерийских установок Гиацинт уничтожили предполагаемый вражеский флагман и корабли охраны. При этом под прикрытием бронетранспортеров и боевых машин пехоты сводная рота морпехов заняла оборону вдоль берега и предотвратила высадку вражеского десанта с помощью гранатометов и стрелкового оружия.

Далее по плану корабельно-катерная группа догнала и уничтожила вражеские корабли на выходе из территориальных вод Украины. В ходе маневров украинские военные доказали, что готовы оперативно реагировать на врага.

ВСУ
ВСУ
ВСУ

Как ранее сообщал Главред, подводные лодки Черноморского флота провели полномасштабные учения с торпедными стрельбами в акватории Черного моря.

фото учения ВСУ корабли
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