В Раде решили закон о пенсионном возрасте для украинок

Пенсионерки. Иллюстративное фото / УНИАН

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов дал рекомендацию Верховной Раде отклонить законопроект №0972 о пенсионном возрасте женщин.

Как заявила журналистам глава комитета нардеп от фракции Слуга народа (политсила президента Зеленского) Галина Третьякова.

Законопроектом №0972 разрешалось до 2022-го украинкам выходить на пенсию в 55 лет при наличии тридцатилетнего стажа и при условии увольнения с работы.

Напомним, ранее в Раде предложили кардинальные изменения в плане пенсий для переселенцев. Позднее в Минфине объяснили, почему Зеленский отверг закон о верификации пенсий и соцвыплат.