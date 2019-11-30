В аннексированном Крыму резко возросло число ВИЧ-инфицированных женщин

В Крыму эпидемия ВИЧ среди женщин / svit24.net

В аннексированном Россией Крыму стремительно увеличивается число ВИЧ-инфицированных. В настоящее время на полуострове официально зафиксировано порядка 14 тысяч ВИЧ-инфицированных, причем тенденция последних лет сводится к распространению заболевания среди женщин.

"Эпидемия продолжается и в нашем регионе, выходит на первое место феминизация ВИЧ-инфекции. Практически 70% ВИЧ-инфицированных женщин узнают о своем заболевании в период беременности. Распространение СПИДа на полуострове продолжается, а в общей статистике лидерство переходит к женщинам", – отметила заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Центра профилактики и борьбы со СПИДом Екатерина Доценко, передает РИА-Крым.

В то же время в Центре уточнили, что за последние четыре года категория граждан 30-49 лет, проживающих в аннексированном Крыму, вышла в лидеры по количеству заболевших СПИДом, а среди молодежи до 30 лет наблюдается уменьшение случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

Читайте также"Считаешь меня за пи*ора?": военный-гей рассказал о ВИЧ-инфекциях в зоне ООСНапомним, ранее сообщалось, впервые почти за 20 лет (с 2000 года) обнаружен новый штамм ВИЧ.

Открытие принадлежит корпорации Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури, уточнила The Wall Street Journal.

Причин для паники нет, заверил директор нацинститута аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Немного людей этим заражены. Это аномалия", — заявил инфекционист.

Также ранее японские ученые изобрели лекарство, уничтожающее СПИД. Свой новый метод японские ученые назвали "lock-in and apoptosis" — блокировка и естественная смерть клеток, пораженных ВИЧ.