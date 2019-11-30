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"Принадлежит агрессору": Бородянский требует переименовать УПЦ МП

30 ноября 2019, 20:51

Церковь Московского патриархата должна выполнить соответствующий закон, подчеркнул Владимир Бородянский.

Онуфрий
Епископ РПЦ, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий / УНИАН

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о том, что УПЦ МП в своем названии должна указывать, что она принадлежит к Московскому патриархату.

По его словам, церковь Московского патриархата должна выполнить соответствующий закон.

"Есть закон о переименовании, и он действует. Я отвечал на этот вопрос и считаю, что государство не должно заходить на территорию церкви, но мы понимаем, что мы находимся в состоянии гибридной войны, что управление УПЦ МП находится в Москве, это записано в документах, в уставах. И потому мы считаем, что обозначение, кто есть кто — это нормально на данном историческом этапе. И я не понимаю, почему поднялся такой шум по этому поводу. Это не переименование церкви, это добавление одного слова, которое четко обозначает, какая это церковь, то есть принадлежность церкви к стране-агрессору — РПЦ", - подчеркнул он в интервью zn.ua.

Читайте также"Останется у разбитого корыта": астролог составил прогноз для главы УПЦ МППри этом министр культуры напомнил, что Украина находится в состоянии войны.

"Есть учреждение, и его центр управления находится в стране, которая на нас напала. Государство Украина говорит: все нормально, вы отделены от государства, мы никоим образом не вмешиваемся в вашу деятельность. Все, чего мы хотим, — чтобы по вашему названию было видно, что вы российская православная церковь. Это уже видно де-факто. Мы только хотим закрепить это де-юре", - добавил Бородянский.

Напомним, в конце минувшего года Рада официально переименовала УПЦ Московского патриархата 240 голосами. 27 декабря закон вступил в силу.

Однако 22 апреля  Окружной административный суд города Киева заблокировал процесс переименования бывшей УПЦ (МП).

УПЦ МП переименание Владимир Бородянский
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