"Часто не надо намекать": Зеркаль рассказала об увольнении из МИД

Зеркаль / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что она добровольно написала заявление об увольнении по собственному желанию, ее никто не принуждал, просто изменились условия работы.

В интервью Deutsche Welle она прямо ответила на вопрос, принуждали ли ее в ведомстве к увольнению.

"Нет. Меня никто не заставлял. Я приняла самостоятельное решение", — сказала она.

Зеркаль также отрицательно ответила на вопрос, намекали ли ей в министерстве на то, что пора уже покинуть пост.

"Знаете, очень часто не надо намекать. Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что-либо ты делаешь что-то, что доставляет удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь над бумажками", — добавила она.

По словам дипломата, в МИД изменились условия работы, которые теперь для нее стали неприемлемыми.

"Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, видимо, другие", — отметила дипломат.

Как ранее сообщалось, Зеркаль выполнила свое недавнее обещание. Дипломат в четверг, 28 ноября, написала заявление на увольнение.

Напомним, Зеркаль заявила, что решила написать заявление об отставке, поскольку не верит в скорый мир с Россией и не сомневается, что за него придется заплатить высокую цену.