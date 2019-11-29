"Цена будет слишком велика": Зеркаль пояснила мотив своей отставки

Зеркаль не верит в мир с Россией / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что решила написать заявление об отставке, поскольку не верит в скорый мир с Россией и не сомневается, что за него придется заплатить высокую цену.

В комментарии BBC Украина Зеркаль подчеркнула, что Россия не способна быстро изменить подход к Украине, поэтому не стоит надеяться на положительный результат.

"Я провела столько раундов переговоров с россиянами. Они не могут вот так в миг изменить свой подход к Украине. Я не верю в такое чудо. Именно поэтому я не ожидаю быстрого мира с Россией", - сказала она.

По словам Зеркаль, за любую уступку россиян Киев обязан будет заплатить по счетам.

"Я боюсь, что цена будет слишком велика", - отметила она.

Дипломат не ответила на вопрос о цене, которую Украина может заплатить за мир с Россией. Однако подчеркнула, что невозможно абсолютное мирное урегулирование без наказания виновных в преступлениях.

Как ранее сообщалось, Зеркаль выполнила свое недавние обещание. Дипломат в четверг, 28 ноября, написала заявление на увольнение.

Напомним, Зеркаль рассказала, когда намерена подать заявление об увольнении с постав заместителя министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.