Министр культуры Бородянский намерен садить как журналистов, так и блогеров

Владимир Бородянский готовит законопроект с уголовной ответственностью для журналистов и блогеров / Униан

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил о необходимости усилить ответственность журналистов, СМИ и блогеров за распространение несоответствующей стандартам информации.

В интервью Зеркалу недели он отметил, что виновников планируют штрафовать, лишать лицензии или присуждать уголовное наказание.

По словам чиновника, он совместно с коллегами из Министерства культуры занимается разработкой соответствующего законопроекта.

"И если кто-то нарушает украинское законодательство с помощью какого-то контента, например, призывает к вражде, то и понесет за это ответственность. Блогер и раньше нес ответственность, согласно действующему законодательству. Сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально. Есть неограниченное количество людей, которые потребляют контент блогеров", — заявил министр.

Читайте также"Полное де**мо": Бужанский жестко припечатал министра культуры БородянскогоПо словам Бородянского, такая практика контроля контента вполне приемлема. Он полагает, что граждане страны должны научится отличать фейк от достоверной информации. Не исключено, что этому необходимо учить со школьной скамьи.

"Мы же знаем, что, согласно последнему исследованию, только 8% украинцев могут отличить фейк от нефейка. То есть 92% людей не умеют отличать правду от неправды. И если у нас эта цифра такая большая, то мы говорим уже не о борьбе с дезинформацией, а о законодательстве, которое защищает правду. Странно звучит, но этот законопроект относительно противодействия дезинформации поможет людям понять, что является правдой, а что — неправдой", — утверждает глава министерства культуры.

Как ранее сообщалось, Бородянский заявил о том, что УПЦ МП в своем названии должна указывать, что она принадлежит к Московскому патриархату.

Напомним, Бородянский заверил, что слова в указе президента Украины Владимира Зеленского о "требованиях и стандартах новостей" являются терминологическим недоразумением и их не следует воспринимать буквально.