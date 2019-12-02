Боевики "ДНР" затеяли "языковую реформу" ради России

Денис Пушилин / Reuters

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин сделал громкое заявление об украинском языке. По его словам, в так называемой республике "государственным" должен быть только русский язык.

"Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики, определив статус русского языка как единственного государственного в Республике, – сказано в сообщении ТАСС.

При этом указано, что это необходимо из-за "интеграционных процессов" с РФ. Кроме того, пособник Кремля затеял "образовательную реформу".

"Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности на использование украинского языка как языка частного общения", – заявили в "ДНР".

Как ранее сообщал Главред, главарь "республики" Денис Пушилин заявил, что принятый парламентом самопровозглашенной "ДНР" закон о госгранице вполне логичен и соответствует минским соглашениям.