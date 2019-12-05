Пожар в Одессе: 14 человек пропали, спасатели ищут их

Сотрудники ГСЧС побороли открытый огонь.
После пожара в Одесском колледже 14 человек числятся пропавшими без вести по состоянию на утро, 5 декабря.
Такую информацию опубликовала пресс-служба ГСЧС Украины, добавив, что открытый огонь потушен, а спасателями проводится тушение отдельных очагов тления в здании.
"Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В Читайте такжеЗвонили родителям, чтобы попрощаться: выяснились жуткие подробности пожара в колледже Одессырезультате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). Судьба 14 человек, которые считаются пропавшими, в настоящее время не известна. К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 человека личного состава и 16 единиц техники", - рассказали в ГСЧС.
Напомним, в результате пожара 27 пострадавших размещены в шести больница больницах.
В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура.
Президент Владимир Зеленский, комментируя трагедию, призвал "не искать крайних" и предположил, что количество жертв может увеличиться.
Пожар в Одессе: все, что известно
4 декабря в Одессе, примерно в 10 часов утра на третьем этаже шестиэтажного здания Одесского колледжа экономики и права по улице Троицкой, 25, вспыхнул пожар, который быстро распространился на верхние этажи.
В результате пожара здание практически полностью сгорело. Почти вся крыша здания выгорела обвалилась.
Пожарным удалось остановить распространение огня на общей площади 4000 кв. м.
В результате действий спасателей ГСЧС из помещений были спасены и эвакуированы 40 человек. Во время пожара люди из-за невыносимой температуры выпрыгивали из окон.
В результате пожара 1 человек погиб и 29 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). Погибшей оказалась 17-летняя студентка Ксения Бабенко, которая выпрыгнула из окна. Врач рассказал, что девушка поступила в больницу в агональном состоянии и умерла через 15 минут после госпитализации. Девушку уже опознали родители.
5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.
Мэр Одессы Геннадий Труханов предположил, что причиной пожара могло стать отсутствие централизованного отопления - в здании пользовались электрообогревателями. Возможно, из-за высокой нагрузки на сеть от электроприборов, в здании загорелась проводка.
Список госпитализированных детей:
- Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р., Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Карпово;
- Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р;
- Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р;
- Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р;
- Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р;
- Басс Анна Сергеевна, 2003 г.р., Раздельнянский р-н, с. Новые Чобручи;
- Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р;
- Новицкий Юрий Владимирович 2004 г.р.