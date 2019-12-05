Пожар в Одессе: 14 человек пропали, спасатели ищут их

Пожар в Одессе / Одесса онлайн

После пожара в Одесском колледже 14 человек числятся пропавшими без вести по состоянию на утро, 5 декабря.

Такую информацию опубликовала пресс-служба ГСЧС Украины, добавив, что открытый огонь потушен, а спасателями проводится тушение отдельных очагов тления в здании.

"Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В Читайте такжеЗвонили родителям, чтобы попрощаться: выяснились жуткие подробности пожара в колледже Одессырезультате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). Судьба 14 человек, которые считаются пропавшими, в настоящее время не известна. К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 человека личного состава и 16 единиц техники", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, в результате пожара 27 пострадавших размещены в шести больница больницах.

В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура.

Президент Владимир Зеленский, комментируя трагедию, призвал "не искать крайних" и предположил, что количество жертв может увеличиться.