Украина отпустила задержанного "единороса" Кучерявого - СМИ

Игорь Кучерявый / коллаж СБУ

Участник "крымской весны" Игорь Кучерявый, который 4 декабря был задержан силами сотрудников СБУ и активистами крымскотатарской организации Аскер на админгранице, вышел на свободу.

Такую информацию сообщили в РИА Новости со ссылкой на "уполномоченного по правам человека в Севастополе" Павла Буцая. По его словам, информацию об освобождении Кучерявого он получил от родственников члена партии Единая России.

"Мне его родственники в Севастополе сообщили, что его вчера отпустили", – сказал Буцай.

При этом не известно, Кучерявый был освобожден по прекращению преследования или с подпиской о невыезде.

Игорь Кучерявый был задержан в Херсонской области на пункте пропуска Каланчак, он обвинялся в посягательстве на территориальную целостность Украины. В сообщении пресс-службы СБУ говорилось, что Кучерявый, "известный своей антиукраинской позицией", был причастен к организации блокпостов в Севастополе, а также награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и памятным знаком ФСБ, который выдают т.н. "защитникам Крыма и Севастополя".

В Службе уточнили, что Кучерявый планировал въехать на материковую часть государства для получения украинского паспорта.

В феврале 2018 года на сайте Министерства обороны России Игорь Кучерявый упоминался как помощник депутата Госдумы России из Севастополя Дмитрия Белика.