Зеркаль обвинила New York Times в неправдивой подаче ее интервью

Зеркаль обвинила топовое американское издание в искажении информации / УНИАН

Экс-заместительница министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что американское издание New York Times исказило ее интервью при публикации и потребовала исправить неточности.

"Я была очень разочарована, узнав, что в интервью, которое я дала Эндрю Крамеру из The New York Times, меня цитировали вне контекста", - написала она в Facebook.

Зеркаль заявила, что отправила редактору открытое письмо, однако New York Times отказывается вносить правки и придерживается версии автора материала.

"Были также части интервью, которые, как это обычно бывает, проводились в согласованном формате off-the-record (не для публикации). Однако, оказалось, что в некоторых случаях мои дословные цитаты использовались даже когда я специально предупредила, что это off-the-record (не для публикации)", - написала она.

Читайте также"Цена будет слишком велика": Зеркаль пояснила мотив своей отставкиЗеркаль подчеркнула, что заявление о том, что украинское правительство заблаговременно знало о приостановке военной помощи от США, не соответствует действительности. По ее словам, неправдивыми являются и слова об увольнении. В частности, то, что она покинула свою должность из-за протеста против "дипломатии своего правительства с администрацией Трампа".

"Во время пребывания в должности заместителя Министра иностранных дел Украины я давала много интервью, и это первый раз, когда я почувствовала необходимость написать редактору газеты для того, чтобы исправить написанное", - подытожила Зеркаль.

Напомним, 28 ноября, Елена Зеркаль выполнила свое обещание и уволилась по собственному желанию с постал заместителя министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Как ранее сообщалось, Андрей Ермак, отвечающий за международное направление помощник президента Украины Владимира Зеленского, рекомендовал Елене Зеркаль "прекратить активность в медиа".