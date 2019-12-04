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Зеркаль рассказала, кто из команды Зеленского давал ей установки

4 декабря 2019, 09:11

Елена Зеркаль после своей оставки позволила себе некоторые откровения.

Зеркаль
Елена Зеркаль / УНИАН

Еще в начале осени 2019-го Андрей Ермак, отвечающий за международное направление помощник президента Украины Владимира Зеленского, рекомендовал на тот момент замминистра иностранных дел Елене Зеркаль "прекратить активность в медиа".

Такое заявление она сделала в интервью порталу Радио НВ.

"Мы говорили по поводу последних моих интервью. И он (Ермак - Главред) настойчиво рекомендовал прекратить мою медиаактивность. Это касалось общего подхода.  И я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле том, как они (Офис президента - Главред) видят развитие событий. Я не получала никаких установок касательно того, как комментировать, и я избегала любых комментариев", - заявила она.

Напомним, ранее, 28 ноября, Елена Зеркаль выполнила свое обещание и уволилась по собственному желанию с постал заместителя министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Замглавы МИД объяснила, что она прислушалась к рекомендации Ермака, поскольку ей было "важно завершить все дела и не создавать дополнительного напряжения".

МИД Елена Зеркаль офис президента Андрей Ермак
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