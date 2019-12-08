"Мечтать можно": Украина никогда не станет членом НАТО - дипломат

Украина не имеет шансов стать членом Организации Североатлантического договора, заявил украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в 1995-1998 годах Александр Чалый.

"НАТО не может позволить, чтобы такая большая европейская страна как Украина, которая имеет очень непростые исторические отношения с Россией, стала членом Альянса, поскольку тогда НАТО нужно будет взять ответственность за украинские границы", - рассказал дипломат в интервью на Ukrlife.tv.

По его мнению, это приведет Запад в прямое столкновение с ядерной страной (Россией, - ред.).

"Мечтать можно… В НАТО мы не будем никогда", - добавил Чалый.

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Напомним, ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не готово принять Украину из-за риска возникновения прямого конфликта с Россией.