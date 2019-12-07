Мисс Львов оскандалилась с чиновником Госдумы РФ

Первая красавица Львова оказалась поклонницей России / Фото: УНИАН

Мисс Львова и вице-мисс Украина-Вселенная Наталья Болюх опубликовала в Instagram фото с российским чиновником, спровоцировав общественный резонанс.

Как пишет Высокий замок, свое пребывание в Москве девушка обозначила геолокацией.

Журналистам Болюх сказала, что ездит в Россию к друзьям. Однако в СМИ выяснили, что россиянин, фото с которым девушка опубликовала, является чиновником Госдумы РФ. В частности, у него есть многочисленные фото из помещений парламента РФ.

Это не первая поездка мисс Львов в Москву. В минувшем году она опубликовала фото на фоне куполов Кремля. Тогда у журналистов тоже были вопросы. Болюх заявила, что ничего не имеет против России, а фото выставила "просто так".

Напомним, 33-летняя жительница Львова Анна Гаврылив стала победительницей международного конкурса красоты Ms. Summer International 2019, который состоялся в городе Манила, на Филиппинах.

Как ранее сообщалось, победительница конкурса красоты Мисс Украина-2019 харьковчанка Маргарита Паша, которая не сумела определенно ответить на вопрос, чей Крым, назвав его территорией "всех людей", резко высказалась о патриотизме.