Погром в детском центре в Севастополе / twitter.com/organaizernews

В аннексированном Российской Федерацией Севастополе произошло наглое нападение. Так, неизвестные устроили погром в центре для детей с инвалидностью.

Отмечается, что в здании родители особенных детей самостоятельно сделали ремонт.

"В помещение силами родителей долго делали ремонт, чтобы начать работать с детьми Севастополя…", - сообщает местное издание Органайзер.

После нападения от ремонта ничего не осталось и проводить занятия с детьми больше негде.

"Впечатаны в стены следы чьих-то ног, вырваны розетки, изуродованы стены, ванная комната, разбита плитка…", – говорится в сообщении.

Указано, что российские силовики проводят проверку.

Как ранее сообщал Главред, в подконтрольном Российской Федерации Крыму, в Симферополе обокрали храм Православной церкви Украины.