Центр Особый дети фактически был создан за средства родителей детей с инвалидностью.
В аннексированном Российской Федерацией Севастополе произошло наглое нападение. Так, неизвестные устроили погром в центре для детей с инвалидностью.
Отмечается, что в здании родители особенных детей самостоятельно сделали ремонт.
"В помещение силами родителей долго делали ремонт, чтобы начать работать с детьми Севастополя…", - сообщает местное издание Органайзер.
После нападения от ремонта ничего не осталось и проводить занятия с детьми больше негде.
"Впечатаны в стены следы чьих-то ног, вырваны розетки, изуродованы стены, ванная комната, разбита плитка…", – говорится в сообщении.
Указано, что российские силовики проводят проверку.
Как ранее сообщал Главред, в подконтрольном Российской Федерации Крыму, в Симферополе обокрали храм Православной церкви Украины.