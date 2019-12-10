Зеленский не понимает масштаб смертельной опасности Путина – политолог

Зеленский и Путин оказались одинакового роста / Reuters

Политолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко высказал мнение, что кадры с встречи в нормандском формате пока не дают понимания результата переговоров, однако внешний вид оппонентов говорит о многом.

"Президент Украины Зеленский, на вид, явно моложе и свежее своего оппонента (врага-друга) Путина. Президент России Путин выглядит каким-то усталым, заторможенным. Он явно находится под грузом своих хитрых чекистских планов против Украины — ему кажется, что он всесилен, как его каждый день убеждают российские СМИ, что он все может и он самый могущественный в мире, а ничего у него до конца не получается с этой странной страной- Украиной", - цитирует политолога InfoResist.

По словам Небоженко, одинаковый рост лидеров не имеет в данном случае серьезного значения. Однако на встрече видно, что у Зеленского есть желание и вдохновение к урегулированию ситуации, а у Путина нет ни того, ни другого.

"Но кажется, что Зеленский даже близко не сознает масштаба смертельной опасности, идущей от Путина, как стратегического врага Украины", - подчеркнул он.

Напомним, предыдущая информация с переговоров была следующей: