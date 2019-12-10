Зеленский не понимает масштаб смертельной опасности Путина – политолог

Эксперт полагает, что украинский лидер выглядит свежее и энергичнее российского президента.
Политолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко высказал мнение, что кадры с встречи в нормандском формате пока не дают понимания результата переговоров, однако внешний вид оппонентов говорит о многом.
"Президент Украины Зеленский, на вид, явно моложе и свежее своего оппонента (врага-друга) Путина. Президент России Путин выглядит каким-то усталым, заторможенным. Он явно находится под грузом своих хитрых чекистских планов против Украины — ему кажется, что он всесилен, как его каждый день убеждают российские СМИ, что он все может и он самый могущественный в мире, а ничего у него до конца не получается с этой странной страной- Украиной", - цитирует политолога InfoResist.
По словам Небоженко, одинаковый рост лидеров не имеет в данном случае серьезного значения. Однако на встрече видно, что у Зеленского есть желание и вдохновение к урегулированию ситуации, а у Путина нет ни того, ни другого.
"Но кажется, что Зеленский даже близко не сознает масштаба смертельной опасности, идущей от Путина, как стратегического врага Украины", - подчеркнул он.
Напомним, предыдущая информация с переговоров была следующей:
- Выборов в 2020 году на Донбассе не будет. Но диалог продолжат.
- В Натофгазе констатировали провал переговоров по газу. Присутствовавший на переговорах Юрий Витренко иронично по этому поводу заметил, что стороны "договорились продолжать договариваться".
- Российские СМИ сообщили, что стороны провалили договоренности о дальнейшем разведении сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе. Якобы Киев заявил, что не сможет обеспечить отвод войск.
- Сразу два источника заявляют, что Путин и Зеленский отменили соглашения Порошенко, и будет принят условный Минск-3.
- Путин и Зеленский не договорились о границе. Якобы Путин предлагал сначала провести выборы, а потом начать процесс передачи границы, Зеленский, наоборот, хотел сначала вернуть границу, а потом проводить выборы.
- Зеленский также категорически отказался предоставлять "особый статус" Донбассу и закреплять его в Конституции Украины.