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Зеленский в Париже не сдал Украину: под Офисом президента свернули акцию протеста

10 декабря 2019, 07:58

Участники акции "Нет капиуляции!" не будут оставаться на бессрочный протест.

Лагерь под стенами ОП свернут
Лагерь под стенами ОП свернут / Фото Facebook Максим Саваневский

Утром во вторник, 10 декабря, из-под стен Офиса президента на улице Банковой в Киеве должны полностью убрать свой лагерь участники акции "Нет капитуляции!".

Активисты заявили, что готовы покинуть Банковую, после того, как стали известны результаты саммита "нормандской четверки", который прошел 9 декабря в Париже. По их словам президент Украины Владимир Зеленский не пересек "красные линии".

"Зеленский не пересек никаких "красных линий". Считаем, что это и наша с вами заслуга. Именно благодаря массовому недовольству в Украине было засвидетельствовано, что большинство украинцев хотят мира, но не путем уступок агрессору", – цитирует членом оргкомитета акции Украинская правда.

Участники акции не будут оставаться на бессрочный протест, однако планируют дальше следить за развитием событий, поскольку не исключают непубличные договоренности между лидерами "нормандской четверки".

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Напомним, по результатам встречи в рамках нормандского саммита в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России приняли общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи. Полный текст коммюнике обнародовал Офис президента Украины.

Как сообщал Главред,  стороны не сумели договориться практически ни о чем:

Выборов в 2020 году на Донбассе не будет. Но диалог продолжат.

В Натофгазе констатировали провал переговоров по газу. Присутствовавший на переговорах Юрий Витренко иронично по этому поводу заметил, что стороны "договорились продолжать договариваться".

Путин и Зеленский не договорились о границе. Якобы Путин предлагал сначала провести выборы, а потом начать процесс передачи границы, Зеленский, наоборот, хотел сначала вернуть границу, а потом проводить выборы.

Зеленский также категорически отказался предоставлять "особый статус" Донбассу и закреплять его в Конституции Украины.

Единственная договоренность, которую подтвердили все стороны - то, что Зеленский и Путин договорились об обмене пленными в формате "всех на всех", которая должна пройти до конца 2019 года.

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