"Все забудут": Зеркаль объяснила, о чем надо говорить с Россией

Елена Зеркаль / УНИАН

Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала, какую тему необходимо поднимать с Российской Федерацией. По ее словам, вопрос возвращения Крыма необходимо поднимать даже если Кремль этого не хочет.

"Конечно, они (Россия - ред.) не хотят этого обсуждать. Они вообще не хотят, чтобы крымский вопрос где-то громко прозвучал", - сказала Зеркаль в эфире телеканала Прямой.

При этом она напомнила, что Украина каждый год выносит на голосование в ООН резолюцию по правам человека в Крыму и милитаризации украинского полуострова.

"Но этого мало, потому что это вопрос не сдвигается с места. И если мы не будем говорить с разными лидерами о том, что Крым остается украинским, и надо выходить на переговоры с россиянами, несмотря на их нежелание. Надо ставить этот вопрос, напоминать им", - считает дипломат.

Кроме того, она указала, что Кремль надеется на плохую память украинцев.

"Так как они рассчитывают, что через несколько лет о Крыме все забудут, и он просто исчезнет. Нельзя давать им возможности снять вопрос Крыма с повестки дня", - подчеркнула Зеркаль.

Как ранее сообщал Главред, глава Госдепа и государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым напомнил ему, что Крым является территорией Украины.