"Зрады нет": Зеркаль прошлась по результатам саммита в нормандском формате

Елена Зеркаль / УНИАН

Елена Зеркаль, недавно официально покинувшая пост заместителя главы МИД Украины не увидела "зрады" результатах саммита в нормандском формате, который прошел 9 декабря в Елисейском дворце Парижа.

"Из негатива могу сказать, что фиксация формулы Штайнмайера уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", – цитирует ее агентство Интерфакс-Украина.

По мнению Зеркаль, обсуждение газовых проблем между украинской и российской сторонами прошло "без зрады". Крайне важен и тот факт, что представители Нафтогаза Украины смогли четко и внятно заявить президенту РФ Владимиру Путину, что официальный Киев не пойдет на уступки по решению Стокгольмского арбитража и по-прежнему требует от Газпрома компенсацию в размере 3 млрд долларов США.

"На мой взгляд, очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые нанес "Газпром" в Украине ,– подчеркнул подытожила Зеркаль.

Напомним, ранее Главред детально расписывал, о чем договорились Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Ангела Меркель и Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Париже.