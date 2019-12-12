В Киеве частично перекроют один из мостов: куда не стоит ехать

Южный мост частично перекроют/ foto.ua

В Киеве с вечера пятницы, 13 декабря, до воскресенья, 15 числа, на Южном мосту частично ограничат движение. Об этом сообщил в КК Киевавтодор.

В мэрии уточнили, что эстакаде Южного моста ограничат движение транспорта:

с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря - в направлении станции метро Выдубичи;

с 21:00 14 декабря в 7:00 15 декабря - в направлении проспекта Бажана.

Ограничение движения транспорта связано с проведением ремонтных работ, так как поступают жалобы относительно состояния старых деформационных швов.

Работы будут проводится в выходные дни, и большая часть - ночью, чтобы меньше влиять на трафик в столице. Во время ремонтных работ движение будет частично ограничено.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, с вечера пятницы, 22 ноября, до утра субботы, 23 числа, на Южном мосту уже частично ограничивали движение.

Как сообщал Главред, с 1 ноября в Киеве на ряде дорог серьезно снижена скорость движения. На семи столичных дорогах, на которых в теплый период можно было ездить со скоростью до 80 км/ч, теперь можно ехать со скоростью до 50 км/ч.