Французский эксперт назвал условие, при котором Россия может отдать Донбасс

Неподконтрольная Киеву часть Донбасса сейчас экономически опустошена, заявил исследователь.
Специалист по Центральной и Восточной Европе - французский исследователь Ульрих Буна, считает, что Российская Федерация может отдать Донбасс, если получит другой рычаг влияния на судьбу Украины.
В ближайшем будущем нет возможности вернуть захваченную часть Донбасса под контроль Киева, рассказал эксперт в интервью Апострофу.
По мнению собеседника, сейчас для украинских властей возвращение Донбассе не является лучшим решением, поскольку он опустошен экономически.
"…Всю промышленность, которую считали прибыльной, перенесли в Россию. Шахты или затоплены, или не пригодны к использованию. Весь "живой" бизнес находится в руках лидеров сепаратистов, которые ведут себя как воры и мафиози", - заявил Буна.
Читайте также"Путину нужен не Донбасс": дипломат указал на ошибки насчет РоссииИсследователь добавил, что захваченная территория стала теневым рынком, а восстановление экономики и инфраструктуры украинской экономике обойдется в миллиарды.
"Честно сказать, я не вижу никакой возможности вернуть Донбасс в ближайшем будущем. Это очень сильный актив для России, и она не отдаст его до того момента, пока не получит другой рычаг влияния на судьбу Украины", - сказал эксперт.
Напомним, российский политолог Станислав Белковский говорил, что президент РФ Владимир Путин хочет отделаться от самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" - вернуть их Киеву на "почетных условиях".
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.