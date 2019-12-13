Французский эксперт назвал условие, при котором Россия может отдать Донбасс

РФ может вернуть Донбасс, если получит другой рычаг влияния на судьбу Украины, полагает эксперт / УНИАН

Специалист по Центральной и Восточной Европе - французский исследователь Ульрих Буна, считает, что Российская Федерация может отдать Донбасс, если получит другой рычаг влияния на судьбу Украины.

В ближайшем будущем нет возможности вернуть захваченную часть Донбасса под контроль Киева, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

По мнению собеседника, сейчас для украинских властей возвращение Донбассе не является лучшим решением, поскольку он опустошен экономически.

"…Всю промышленность, которую считали прибыльной, перенесли в Россию. Шахты или затоплены, или не пригодны к использованию. Весь "живой" бизнес находится в руках лидеров сепаратистов, которые ведут себя как воры и мафиози", - заявил Буна.

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"Честно сказать, я не вижу никакой возможности вернуть Донбасс в ближайшем будущем. Это очень сильный актив для России, и она не отдаст его до того момента, пока не получит другой рычаг влияния на судьбу Украины", - сказал эксперт.

Напомним, российский политолог Станислав Белковский говорил, что президент РФ Владимир Путин хочет отделаться от самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" - вернуть их Киеву на "почетных условиях".