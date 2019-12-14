"Нагнуть раком": в Сети распекли агрессивных школьниц из-за дебоша в ТЦ

Полиция / УНИАН

В одном из торговых центров Киева произошел инцидент с группой подростков. Так, девушки устроили разборки прямо возле входа в супермаркет.

"В Киеве подростки решили показать, какие они "крутые", - говорится в комментарии к видео, обнародовано на странице Police Control Ukraine в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в торговом центре Аркадия, который находится возле Индустриального моста. Согласно ролику, девушки ведут себя очень грубо, агрессивно и вызывающе, а также матерятся и показывают неприличные жесты.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на ролик: "Снять штаны и по сраке ремнем", "А это называется молодежь, которой надо вломить по самое не хочу! Слишком уж много законов о защите детей! ((( Жаль, очень жаль что родители забывают о важном о воспитании. И кнут, и пряник", "Тот палец вставить в одно место овце", "Деградация нации", "Нужно было дубинкой по ребрам", "Отброски нации", "Какой позор", "Биомусор", "По еблету им и родителям", "Всех нагнуть раком, снять ремень и на память трезубец каждой оставить", "Что вы их таскаете, нянчитесь, скрутите в машину и в обезьянник, и родителей вызвать пусть забирают обезьян! А воспитание дать метлу в руки, пусть метут улицы вмести с родителями, после школы!" и другие.

Как ранее сообщал Главред, в Бахмуте два подростка зверски избили активиста и волонтера Артема Мирошниченко.