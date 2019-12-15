В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения

В Украине начался второй этап пробной переписи населения, которая будет осуществляться с 14 по 23 декабря.

Как рассказали в Государственной службе статистики Украины, перепись состоится в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

Жители этих районов должны передать сведения сотруднику Госкомстата, который придет по месту жительства, или же самостоятельно отнести их в переписные отделения.

Отмечается, что вся информация, которая будет предоставлена переписчику, является конфиденциальной, записи в анкете не подлежат распространению и будут использоваться только для статистических целей.

Напомним, 1 декабря в Украине стартовал пробная перепись населения. В переписи участвовали жители Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области и части Оболонского района Киева.

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Ранее министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что на переписи населения в 2020 году может быть сэкономлено 2-3 млрд грн, если информация будет собрана у мобильных операторов, данных из ЗАГСов и Пенсионного фонда.

В свою очередь директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила о том, что предложенная правительством электронная перепись населения является неэффективной и неточной.