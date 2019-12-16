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"Боевики "Л/ДНР" защищают от Зеленского": нардеп от партии Медведчука пофантазировал на ТВ

16 декабря 2019, 16:00

По мнению нардепа Рената Кузьмина, политика Владимира Зеленского по поводу Донбасса мало чем отличается от политики его предшественника по президентству Петра Порошенко.

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин / УНИАН

Нардеп от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" и экс-генпрокурор Ренат Кузьмин публично заявил в телеэфире о том, что террористы "ДНР" и "ЛНР" на самом деле защищают Донбасс от "преступного режима Зеленского". 

"Если мы скажем, что создание "ДНР/ЛНР", это реакция на антиконституционный захват власти в Киеве, и это попытка защититься от распространения влияния заговорщиков на всю территорию Украины. То, в таком случае, "ДНР и ЛНР" являются образованиями, которые призваны защитить население от противоправных действий. В таком случае это можно назвать необходимой обороной и крайней необходимостью", - заявил он. 

По мнению нардепа, нынешняя политика Владимира Зеленского по поводу Донбасса мало чем отличается от аналогичной политики его предшественника Петра Порошенко.

"Если нынешняя украинская власть является продолжением власти Порошенко, тогда Донецк и Луганск к этой нынешней украинской власти Зеленского будет относиться точно так же, как и к власти Порошенко. И точно так же они будут защищать себя от власти Зеленского", - подытожил Кузьмин.

Напомним, ранее Ренат Кузьмин забил тревогу, когда сотрудники СБУ пришли с обысками в киевский офис Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы "За жизнь"".

нардеп Виктор Медведчук Ренат Кузьмин Украина
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