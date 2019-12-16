Министр культуры пояснил увольнение Марины Порошенко из культурного фонда

Марина Порошенко покинет пост главы УКФ по инициативе министра / УНИАН

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что это он инициировал увольнение экс-первой леди Украины Марины Порошенко с должности главы Украинского культурного фонда с целью исключения политической составляющей.

В Facebook он уточнил, что лично подал соответствующее заявление в Наблюдательный совет УКФ на прошлой неделе.

"Убежден, что для государственного учреждения, каковым является УКФ, важно оставаться вне политических споров и исключить политизированность позиции председателя наблюдательного совета", — отметил Бородянский.

По словам министра, нового главу Украинского культурного фонда изберут на заседании Набсовета в январе следующего года.

В свою очередь Марина Порошенко возмутилась в связи с увольнением с поста главы УКФ и заявила, что данная инициатива принадлежит Офису президента из-за ее фамилии.

"Понятно, что этот шаг инициирован Офисом президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности", — говорится в видеообращении бывшей первой леди в Facebook.

Как известно, Украинский культурный фонд был создан в 2017 году и его сразу возглавила Марина Порошенко.

Как ранее сообщалось, в 2020 году из бюджета будет выделено около 150 миллионов на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляла жена пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко.

Напомним, ранее Марина Порошенко, как глава УКФ, выделила грант в размере почти 1,5 млн грн организации Житомир, сделай погромче! на организацию фестиваля Октябрь в Октябре в Житомире.

Отметим, Украинский культурный фонд, которым руководила первая леди страны Марина Порошенко, получает финансирование из госбюджета и в результате привлечения спонсорских средств.