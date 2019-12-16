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В центре Киева готовят новые акции протеста: чего хотят митингующие

16 декабря 2019, 21:14

Массовые акции протеста запланированы в Киеве на вторник, 17 декабря.

В Киеве ограничат въезд крупногабаритного и специального транспорта на участках в центре города. Виной всему - анонсированный массовые акции протеста, сообщает полиция столицы.

"Организаторы запланировали использовать в мероприятиях большое количество автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта", - говорится в сообщении.

Полиция также рекомендует воздержаться от поездок по центру Киева на собственном автотранспорте для того, чтобы избежать усложнений дорожного движения.

Возле здания Верховной Рады планируют свои акции по поводу законопроектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест, против разрушения существующей системы социальной защиты, при сохранении социальных стандартов, а также - против введения рынка земли в Украине.

Ранее астролог рассказал, когда в Украине случится новый майдан.

Также напомним, под стенами Офиса президента на улице Банковой в Киеве, где еще недавно проходила акция Нет капитуляции, заливают каток. Работы проводят в рамках социального проекта филиала Зимней страны на ВДНХ.

Киев акция протест
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