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"Пламенный привет": Квартал "извинился" перед Гонтаревой в новой песне

17 декабря 2019, 08:35

Актеры Квартала спели в новой песне о " пресвятой погорелице".

Вечерний Квартал 2019
Вечерний Квартал записал новую песню о Валерии Гонтаревой / 1+1

Актеры Студии Квартал 95 записали новую постановку, посвященную бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

В новой песне звучат "извинения" перед Гонтаревой, за острый юмор в песне, о поджоге дома бывшей главы НБУ.

В частности, во время записи новогоднего выпуска Квартала актеры передали экс-руководителю НБУ "пламенный привет".

"У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на Дельта банка карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", - спели артисты.

"Квартал 95" извинился за Гонтареву) Больше смотрите в новогоднем выпуске))", - написала в подписи к видео пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Facebook.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября был подожжен загородный дом Гонтаревой, расположенный в поселке Гореничи.

После этого разразился скандал из-за эфира Вечернего квартала, во время которого актеры исполнили песню о поджоге дома Гонтаревой, которую спел хор имени Веревки и актер Евгений Кошевой.

пожар поджог Евгений Кошевой квартал95 Валерия Гонтарева
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