В Черкассах горе-подрядчик во время ремонта дорог заасфальтировал люки

Коммунальщики занимаются поиском более полусотни своих люков / Фото 24tv.ua

С новыми дорогами, но с угрозой остаться без воды – примерно такая перспектива ждет жителей Черкасс. Дело в том, что в городе во время ремонта дорог положили новый асфальт, однако при этом заасфальтировали более полусотни люков. Из-за этого целые микрорайоны могут оказаться без водоснабжения.

О проблеме стало известно после того, как произошла авария в канализационном коллекторе. Когда коммунальщики приехали чинить неисправность, то не смогли найти более полусотни люков, сообщает 24 канал. Теперь работники водоканала активно долбят на дорогах ямы, чтобы найти намертво заасфальтированные люки.

Городские власти утверждают, что проблема произошла из-за недобросовестного подрядчика, который клал новый асфальт. И возмущенным автомобилистам советуют обращаться именно к нему.

Заасфальтированные люки / Фото 24tv.ua

Напомним, в Николаевской области очень креативно подошли к борьбе с ямами на дорогах. В селе Подлесное ямы заделали старыми матрасами - это новаторство в ремонте дорог помогает местным автомобилистам преодолевать препятствия.