Столкновения под Радой: СМИ узнали, кто умер в центре Киева

В центре Киева 17 декабря умер местный житель Павел Боков / УНИАН

Во вторник, 17 декабря, во время акции протеста под Верховной Радой в центре Киева - на ул. Институтской - стало плохо трижды судимому участнику протестов под Нацбанком местному жителю 40-летнему Павлу Бокову.

Киевлянин умер по дороге в больницу от инфаркта, пишет Цензор.Нет со ссылкой на источники в полиции.

На Информационном портале Нацполиции говорится, что Боков в 1999-м и 2002-м был осужден за грабеж, а в 2009-м - за кражу имущества.

Ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук, ссылаясь на данные источника, сообщал, что 17 декабря погиб один из протестующих, избитый правоохранителями во время столкновений под Радой. В полиции сообщили, что на ул. Институтская, 16 мужчине стало плохо, и он умер.

Напомним, 17 декабря у здания парламента проходил митинг, в котором приняли участие люди с флагами Нацкорпуса и представители партий Батькивщина и ВО Свобода. Протестующие выступали против принятия законопроекта о продаже земли.

После того, как митингующие попытались установить палатку на проезжей части, начались столкновения с правоохранителями. Во время столкновений протестующие использовали газ, дымовые шашки, петарды и камни. Пострадали 17 правоохранителей, а 26 участников митинга были задержаны. Позже всех задержанных отпустили.