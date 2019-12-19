"Балласт надо менять": Гордон предрек кардинальные изменения в Кабмине

Дмитрий Гордон / Главред

Украинский журналист Дмитрий Гордон предрек скорое изменение состава Кабинета министров. По его словам, это произойдет еще до весны 2020 года.

"Сегодня со всего правительства четыре человека являются безусловными профессионалами, все остальное - балласт, который надо менять. И президент Зеленский (Владимир Зеленский, - ред.) это знает, мало того, я уверен, что он это сделает в ближайшем будущем. Я считаю, что весной правительства не будет в этом составе. Я считаю, что будет больше профессионалов в новом правительстве", - рассказал Гордон в эфире телеканала НАШ.

При этом он указал, что в Украине необходимо прекратить практику, когда важные должности занимают неготовые к этому люди.

Как ранее сообщал Главред, украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что в Украине стоит продать все, что можно продать.