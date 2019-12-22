"Шваль и пьянчужки": пропагандист РФ взвыл из-за репрессий в "ЛДНР"

В РФ пожаловались на беспредел боевиков на Донбассе.
На оккупированном Донбассе главари боевиков вышвырнули российских пропагандистов с передовой.
Как заявил российский пропагандист Александр Сладков, решение боевиков "контрпродуктивное".
"Когда мы были нужны, когда руководство, воевавшее на Донбассе, к нам благоволило, нас принимали везде, тогда было нормально. А когда мы перестали быть нужны, нас как какую-то шваль, пьянчужек выкинули из приличного заведения – этого информационного пространства", - добавил он.
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Напомним, ранее сообщалось, что под Станицей Луганской в Луганской области пропагандиста Сладкова, снимавшего материал, назвали "оккупантом хреновым".