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Эксперт пояснил, почему иностранцы не разворуют украинскую землю

22 декабря 2019, 22:30

Аналитик отмечает, что в законопроекте прописан механизм защиты.

земля, продажа
Эксперт заявил, что земельную реформу тормозят намеренно / фото: bessarabiainform.com

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что украинцам не нужно бояться учреждения рынка земли, поскольку в законе предусмотрена абсолютная защита.

"Будет запущена государственная система мониторинга владельца земельного участка. Если человек скрыл какие-то документы или окажется, что он имеет гражданство другой страны, а тем более страны-агрессора, этот участок конфискуют. По месту регистрации участок будут передавать на баланс земельных общин, сдавать их в аренду", - цитирует чиновника 24 канал.

По словам Лещенко, купить землю сможет после реформы лишь ограниченный круг лиц. В частности, государство, объединенные территориальные общины, граждане Украины, юридические лица, учредители которых есть граждане Украины. Он добавил, что оппоненты открытия рынка земли на заседаниях парламента применяют физическое насилие, блокировки, разбрасывание рабочих материалов, не разобравшись в сути вопроса.

Читайте также"Больной на голову", "Рот закрой": нардепы устроили потасовку в Раде из-за рынка землиЭксперт добавил, что принятие закона тормозят многочисленные поправки – их около четырех тысяч, и они преимущественно дублируют друг друга. Это делается искусственно, чтобы затянуть рассмотрение законопроекта с целью сорвать земельную реформу.

Как уточняет Лещенко, в документе прописан ряд предохранителей, которые, в частности, сделают невозможным продажу земли иностранцам. Согласно закону, будет учрежден механизм спецконфискации земли в случае нарушения законодательства.

Напомним, скандальный законопроект о рынке земли, из-за которого дрались в стенах Верховной Рады, приобретает финальный вид. Так, советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак объяснил, за что именно депутаты будут голосовать.

Как ранее сообщал Главред, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что во время подготовки законопроекта о рынке земли больше всего споров вызвала допустимая норма концентрации в одних руках.

Лещенко рынок земли земельная реформа новости Украины
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