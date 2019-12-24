Домашний арест и электронный браслет: суд принял решение по делу Пимаховой

Дина Пимахова

Бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд.

"В понедельник, 23 декабря, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей первой замглавы ГМСУ, подозреваемой в просьбе предоставить и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение такой должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения", - говорится в сообщении САП.

При этом суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года.

В САП добавили, что решением суда на Пимахову возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно носить электронное средство контроля, прибывать к детективу, прокурору или в суд, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

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Напомним, в 2017 году Служба безопасности Украины задержала агента Национального антикоррупционного бюро, который, по ее данным, пытался передать взятку Дине Пимаховой.

Позже в НАБУ утверждали, что СБУ и Генпрокуратура незаконно вмешались в спецоперацию Бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе.