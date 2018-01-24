НАБУ обыскивает скандальную чиновницу государственной миграционной службы — СМИ

Сегодня с утра, 24 января, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск дома у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишет Insider.

Как отмечается, НАБУ не исключает, что Пимахова будет задержана.

Стоит отметить, что в конце ноября 2017 года имя Дины Пимаховой стало широко известным в связи с тем, что, 29 ноября Служба безопасности Украины задержала агента Национального антикоррупционного бюро.

По версии СБУ, агента задержали при попытке передачи взятки первой заместительнице главы ГТС Дине Пимаховой. Однако в НАБУ уверяют, что это ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе Украины.