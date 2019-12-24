Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом: кого коснется

Крым / dpsu.gov.ua

Кабинет министров во вторник, 24 декабря, упростил пересечение административной границы с аннексированным Российской Федерацией Крымом. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, изменение коснется детей в возрасте от 14 до 16 лет.

По его словам, если ребенок учится на территории материковой Украины, то может самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины, загранпаспорта гражданина Украины или же при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

"В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины", - написал Гончарук в своемTelegram-канале.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.