"Зомбилэнд от представителей ватрушек": в оккупированом Крыму расцеловали поезд Путина

Женщина встречает поезд Путина / Фото kp.ru

В ночь на 25 декабря по построенному оккупантами Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд – он следовал из Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь. В городе поезд Путина встречали с оркестром и хором моряков, без неадекватных проявлений также не обошлось.

В частности, одна из женщин, которая пришла на вокзал встречать поезд, демонстративно накрасила губы красной помадой и поцеловала состав. При этом она окрестила севастопольцев "настоящими россиянами" и разразилась пропагандистской речью.

Фото kp.ru

Видео с невменяемой пособницей оккупантов опубликовал Telegram-канал пропагандистского RT.

Российские телеканалы также показали ролики, на которых люди скандировали "Россия" и "Мост наш!", когда проезжали под арками Крымского моста.

В свою очередь офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) расценил происходящее на вокзале в Севастополе как очередной акт зомбирования населения в оккупации.

"Оккупированный Крым. Поцелуи поезда, который прибыл из Московии. Зомбиленд от представителей ватрушек. Скрепы, империя и все такое. Интересно, когда начнут делать выпады, чтобы короновать императора и зачислить в ряды "святых миротворцев"?" – написал он в своем Telegram-канале.

Скриншот / t.me/a_shtirlitz/3331

Скриншот / t.me/a_shtirlitz/3331

Напомним, 23 декабря оккупанты открыли железнодорожное движение на Крымском мосту через Керченский пролив. Российский президент Владимир Путин проехал в кабине машиниста по новому железнодорожному мосту.

В Представительстве президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и захваченным Крымом является незаконным. Тем временем поверенный в делах Украины в ООН Юрий Витренко отправил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал его о ситуации вокруг моста в Керченском проливе.

25 декабря прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через "Керченский мост".