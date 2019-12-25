Эксперт рассказал, возможно ли тотальное разрушение Крымского моста военными средствами

Крымский мост / Reuters

Несмотря на проблемы в конструкции Керченского моста, которые делают объект не стопроцентно надежным, военным методом ликвидировать его будет крайне сложно.

Соответствующее мнение высказал военный эксперт Олег Стариков в комментарии порталу Сегодня.

По его словам, Крымский мост и все объекты такого уровня охраняются россиянами на сверхвысоком уровне - ничуть не хуже чем, к примеру, атомные электростанции.

"Если объект является стратегическим, он всегда защищается не только ВОХРом (специальная вооруженная охрана объектов критической инфраструктуры) и внутренними войсками, но и тактическими подразделениями средств ПВО. То есть, обычно такие объекты хорошо защищены как от высоколетящих целей – то есть авиации, так и от низколетящих – крылатых ракет. [...] Аналогичную защиту Россия обеспечила и для крымского моста – учитывая его стратегическое значение. Поразить, конечно, можно все, что угодно. Но вряд ли мост в случае гипотетической войны станет объектом, который можно будет легко уничтожить", – заявил Стариков.

Напомним, ранее Олег Стариков рассказал, в чем состоит российская военная подоплека поездов в аннексированный Крым. До этого политолог Александр Морозов рассказал и прокомментировал огромное значение Крымского моста для Кремля.