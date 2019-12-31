Не носить в карманах: спасатели напомнили, как обращаться с пиротехникой

Спасатели рассказали украинцам, как безопасно встретить Новый год.
Спасатели призвали украинцев осторожно обращаться с пиротехническими средствами, чтобы отпраздновать Новый год безопасно.
"Пиротехника по замыслу была создана, чтобы дарить людям удовольствие. Фейерверки, салюты и другие пиротехнические изделия используются у нас издавна, чтобы создать ощущение праздника. А в неумелых и безответственных руках даже самая безопасная вещь может стать смертельно опасной", - отмечают в ГСЧС.
Читайте такжеПрограмма 1+1 на Новый год: что смотреть на Новогодние праздники
Спасатели призывают:
- покупать пиротехнические изделия в специализированных магазинах, обратить внимание на наличие инструкции по безопасному использованию, национального знака соответствия, целостности упаковки и сроков эксплуатации
- не следует использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии, во время их запуска не курить
- не рекомендуется носить пиротехнику в карманах, не поджигать ее, держа в руках, а также не запускать фейерверки с балкона или окна
- бенгальские огни советуют поджигать на расстоянии вытянутой руки, под углом 45 градусов, не наклоняться над ними
- внимательно следить за детьми и не позволять им играть с фейерверками
- перед утилизацией пиротехники сначала нужно залить ее водой на 2 часа и только после этого выбросить в мусорное ведро.
Напомним, в Якутии слепили из навоза новогоднюю фотозону с крысой.
Также Главред писал, что украинцы определились, где встретить Новый год 2020.