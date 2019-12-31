Не носить в карманах: спасатели напомнили, как обращаться с пиротехникой

Спасатели призвали украинцев осторожно обращаться с пиротехническими средствами, чтобы отпраздновать Новый год безопасно.

"Пиротехника по замыслу была создана, чтобы дарить людям удовольствие. Фейерверки, салюты и другие пиротехнические изделия используются у нас издавна, чтобы создать ощущение праздника. А в неумелых и безответственных руках даже самая безопасная вещь может стать смертельно опасной", - отмечают в ГСЧС.

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Спасатели призывают:

покупать пиротехнические изделия в специализированных магазинах, обратить внимание на наличие инструкции по безопасному использованию, национального знака соответствия, целостности упаковки и сроков эксплуатации

не следует использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии, во время их запуска не курить

не рекомендуется носить пиротехнику в карманах, не поджигать ее, держа в руках, а также не запускать фейерверки с балкона или окна

бенгальские огни советуют поджигать на расстоянии вытянутой руки, под углом 45 градусов, не наклоняться над ними

внимательно следить за детьми и не позволять им играть с фейерверками

перед утилизацией пиротехники сначала нужно залить ее водой на 2 часа и только после этого выбросить в мусорное ведро.

Напомним, в Якутии слепили из навоза новогоднюю фотозону с крысой.

Также Главред писал, что украинцы определились, где встретить Новый год 2020.