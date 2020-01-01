Водителям на заметку: новые штрафы за езду "под мухой"

С 1 января 2020 года в нашей стране вступили в силу новые штрафы для водителей, которые управляют авто в состоянии алкогольного, наркотического или других видов опьянения.

По информации МВД, если нетрезвый водитель "попадется" правоохранителям, то ему придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен. Такого человека также лишат прав на срок до 3 лет.

Читайте также"Придется заплатить": в России оштрафовали Шнура и Noize MC за мат

Повторное правонарушение грозит водителю штрафом в размере 51 тысячи гривен. Отмечается, что состояние опьянения будет считаться уголовным правонарушением с упрощенным досудебным расследованием.

Исходя из этого, если нарушитель оказывает сопротивление или пытается сбежать, правоохранители смогут задержать его на 72 часа. Также, если нетрезвый человек пытается причинить вред себе или окружающим, он может быть задержан на 24 часа.

Как ранее писал Главред, в Раде опять отсрочили штрафы для евробляхеров.

Также напомним, в Виннице водитель зажал стеклом руку мужчины и устроил "аттракцион".