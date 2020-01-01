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У Авакова признались, почему не наказывают за использование фейерверков

1 января 2020, 22:25

В МВД сообщили, почему не имеют права реагировать на канонады фейерверков.

Арсен Аваков
Арсен Аваков / УНИАН

У министра внутренних дел Арсена Авакова рассказали, почему не реагируют на использование фейерверков, несмотря на запрет городских или сельских советов.

Так, правоохранители признались, что не имеют полномочий "наказывать" граждан за использование пиротехники. 

"Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено? Объясняем - решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, в Киеве киеврада запретила использование протехники до окончания ООС, то есть до нашей победы. Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об административных правонарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.

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Отмечают, что согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

В МВД призвали воздержаться от применения пиротехники до завершения боевых действий на Донбассе.

Ранее спасатели напомнили, как обращаться с пиротехникой.

Также напомним, Австралии встретили Новый год: видео зрелищного шоу фейерверков.

МВД фейерверк пиротехника Арсен Аваков
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