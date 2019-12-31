В Австралии встретили Новый год: видео зрелищного шоу фейерверков

Австралия встретила 2020 фейерверком / Фото: скриншот

В австралийском городе Сидней одними из первых на планете встретили Новый 2020 год, отпраздновав красочным шоу фейерверков.

Как сообщает ВВС, сотни тысяч австралийцев подписали в этом году петицию с требованием отменить ежегодное шоу из-за охвативших страну лесных пожаров.

Несмотря на масштабные возгорания, власти приняли решения не отменять шоу и порадовать своих граждан и гостей страны масштабными фейерверками.

Шоу пиротехники было очень красивым и красочным, ввысь взвились миллионы огней. Фейерверки сопровождались музыкой.

Как известно, разница во времени между Украиной и Австралией составляет девять часов.

Напомним, Австралию охватили масштабные лесные пожары, в результате которых полностью сгорел городок Балморал в 120 км от Сиднея.