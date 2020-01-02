В Кабмине озвучили лимит на продажу земли в одни руки

Назван лимит на продажу земли / agroportal.ua

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что после открытия рынка земли в Украине

"Наиболее дискуссионная норма. Ограничение концентрации земли в одних руках. В финальной версии это будет 10 тыс. га. Причем ограничение трехуровневое", - написал он в Facebook.

По словам чиновника, украинские предприятия не смогут получить в собственность свыше 10 тыс. га земли. Аналогичное количество будет и у отдельного владельца вне зависимости от количества предприятий, открытых на его имя.

"Например, десять компаний по 1 тыс. га может быть, а 11 – нет. То же: 20 юрлиц по 500 га – ок, а уже 21 система не пропустит", – отметил Мушак.

Уставы компаний и комплексные ограничения для них представитель Кабмина обрисовал на конкретном примере.

"Скажем, условный Калитка как физлицо владеет 500 га земли, также имеет 50% агрокомпании Нет продаже земли иностранцам с парком новеньких John Deere и земельным банком в собственности 5 тыс. га, 30% в ООО Латифундист, которое владеет 6 тыс. га, и 100% компании Хомленд с 4 тыс. га", - написал он.

Читайте также"Вывозить в Европу": Путин обеспокоился рынком земли в УкраинеМушак продолжил демонстрировать примеры.

"Это значит, что новая компания, где он будет единственным учредителем, сможет купить только 1 200 га. А если структура собственности 50% на 50%, то такая компания будет ограничена 2 400 га", – написал он.

Чиновник отметил, что закон предусматривает синхронизацию всех реестров для исполнения функции контроля.

"В случае превышения лимита избыточная земля изымается по решению суда и продается на электронных торгах. Стоит отметить, что первые 500 агропредприятий Украины обрабатывают земельный банк более 10 тыс. га", – акцентировал Мушак

Как ранее сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять закон о рынке земли.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.