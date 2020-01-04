Зеленский превращается в одного из самых влиятельных людей в мире - Мендель

Юлия Мендель уже 7 месяцев занимает должность пресс-секретаря Зеленского/ Facebook/Юлія Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая ранее перепутала Литву с Латвией, сделала комплимент своему шефу. В частности, она заявила, что Зеленский становится одним из влиятельнейших лидеров в мире.

Мендель опубликовала пост в Facebook по случаю 7 месяцев пребывания в должности.

"Среди достижений прошлого года считаю первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом. Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского. Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцм, стоит ожидать еще больше приятных новостей 2020", - отметила Мендель.

Также пресс-секретарь Зеленского назвала важнейшие задачи для менеджеров коммуникации в 2020 году - "изменить имидж Украины на международной арене, изменить его для нас, украинцев, объяснить, что в единстве наша сила и у нас, украинцев, немало причин чувствовать себя победителями".

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Напомним, Владимир Зеленский стал первый президентом Украины, фотография которого украсила обложку международного выпуска авторитетного американского журнала Time. Также Зеленский дал интервью журналу Time.