Чипсы под пиво и беспредел – Зеленский завел аккаунт в TikTok

Зеленский в TikTok показал, как проводит досуг под пивко / Reuters

Появилась информация, что украинский лидер Владимир Зеленский создал аккаунт в TikTok – приложении для публикации видео-реакций.

Пока что на предполагаемом канале Зеленского только 5 роликов – с отрывками из новогодней речи, с пивом и орешками, с эпизодом из сериала Слуга народа про беспредел чиновников и про дорожные ямы в Харькове.

Первое видео состоит из нарезки кусочков новогодней речи. На втором глава государства в расслабленном домашнем амплуа включает телевизор и пьет пиво с орешками.

Читайте такжеЗеленский превращается в одного из самых влиятельных людей в мире - МендельВ частности, отмечается, что харьковские чиновники за новогоднюю гирлянду выложили из бюджета 18 млн, "невзирая на ямы".

Пятое видео демонстрирует прибытие ретро-поезда с украинскими флагами под новогоднюю музыку.

Впрочем, нельзя утверждать, что аккаунт Зеленского в TikTok является настоящим: на официальном сайте президента сведений о Тик-Ток-канале до сих пор нет. А фальшивые аккаунты Зеленского уже появлялись в популярных соцсетях.

Зеленский в ТикТок – смотреть:

Ранее в сети сравнили новогодние поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко. Чем отличается новогоднее поздравление Зеленского от поздравления с Новым годом Путина и Лукашенко – своим мнением поделились пользователи сети.