"Сраная нация": в Киеве "чм*шники" настучали по "барабану" любителю "русского мира"

Маршрутка / Вголос

В Киеве на Рождество, 7 января, произошла крайне неприятная ситуация с любителем "русского мира". Мужчина в маршрутке вел себя неадекватно и оскорблял пассажиров.

Так, любитель "русского мира" сначала очень эмоционально высказывался, потому что ему не хватило сидячего места в маршрутке, а также о старости, "которая придет к нам всем". При этом один из пассажиров попросил недовольного мужчину не плеваться, обратившись к нему на украинском языке.

"Вы, сраная нация, сидите в дермище именно, вонючие, сидите закорбуленные вонючки, чм*шники. Войну разыграли тут и сидите рассуждаете, кто там, где, что", - заявил в ответ скандалист.

После чего неадекватный мужчина начал распускать руки, из-за чего получил несколько тумаков, а после его вытолкали из маршрутки.

Как ранее сообщал Главред, в Днепре водитель маршрутки нахамил и угрожал физической расправой пассажирке.