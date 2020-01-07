От ворот поворот: стало известно, сколько россиян не пустили в Украину в 2019 году

Стало известно, сколько россиян не пустили в Украину в 2019 году / dpsu.gov.ua

С начала 2019 года в Украину не впустили более 7,3 тысяч российских граждан, рассказали в МВД.

Как говорится в сообщении министерства, в среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ, на которых сработала база данных.

Основанием для отказа во въезде в Украину является запрете въезда для лиц или превышение срока пребывания, или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в аэропорту Борисполь пограничники не пустили на территорию Украины депутата Госдумы РФ Евгения Маркова.