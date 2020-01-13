"Порошенко жаждет мести": Труба назвал уголовное дело против себя политическим

Труба считает, что криминальное дело против него - месть Порошенко / УНИАН

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал инкриминируемое ему уголовное дело политически мотивированной местью экс-президента Петра Порошенко.

"Во-первых, это личное - Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является. Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, полученные в ходе расследования, политической картой: поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам - это его единственная защита", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Трубы, все аудиозаписи в материалах дела являются фейковыми, поэтому у данного производства отсутствуют законные перспективы.

"Но встает главный вопрос: кто заказал и установил прослушку в кабинете директора ГБР, ведь именно это событие стало поводом для создания фейковых записей? Кто автор этого сценария? На эти вопросы важно официально получить ответы в рамках существующего уголовного производства", – заявил он.

Труба заявил, что с правовой составляющей уголовного дела ему все понятно. Он добавил, что готов к абсолютно прозрачному сотрудничеству с правоохранительными органами.

Читайте такжеКуча нарушений: Ирина Венедиктова рассказала о проблемах в ГБР при ТрубеКак ране сообщалось, Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство против экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, в отношении которого ранее открыло дело и НАБУ.

Напомним, 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.